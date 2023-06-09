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В Москве к фестивалю «Времена и эпохи» подготовили масштабную выставку

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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
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Масштабная уличная экспозиция на Бульварном кольце в Москве стала одним из центральных событий этого года, заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, выставка подготовлена при участии более 30 российских музеев, включая Государственный исторический музей, Русский музей, музейный комплекс «Михайловская батарея», Смоленский государственный музей-заповедник и Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

«Выставка знакомит со значимыми событиями нашей истории и одновременно с коллекциями крупнейших музеев России. Проект поддержали учреждения из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Керчи, Смоленска, Самары и других городов. Экспозиция охватывает почти все бульвары от Гоголевского до Покровского и складывается в единый исторический маршрут по центру столицы протяженностью несколько километров», — рассказала Сергунина.

Так, экспозиция на Тверском бульваре посвящена эпохе русского Средневековья, на Гоголевском бульваре — становлению Российской империи, на Сретенском — периоду Отечественной войны 1812 года. Экспозиция на Чистопрудном бульваре знакомит с культурой греческих городов-государств, располагавшихся на территории Крыма. На Пушкинской площади можно узнать о периоде формирования новых литературных течений — Серебряном веке. На Покровском бульваре представлены экспонаты, свидетельствующие о героизме народа в годы Великой Отечественной войны, а экспозиция на Страстном бульваре расскажет об истории панорамы «Оборона Севастополя».

На выставке представлены фотографии экспонатов музейных собраний: древних артефактов, предметов быта, документов, чертежей, шедевров отечественных и зарубежных художников. Организована она к фестивалю «Времена и эпохи», который проходит в Москве с 8 по 12 июня.

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