Корреспондент «Известий» показал последствия обстрела Новой Таволжанки

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин 8 июня показал последствия обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области.

По словам корреспондента, украинские боевики ведут обстрелы по мирным кварталам, под огонь попадают магазины и жилые дома.

Полторанин показал кадры поврежденного многоэтажного дома, на которых видны выбитые стекла окон квартир, в некоторых местах разрушена кирпичная стена. Люди, как отмечает журналист, этот дом уже покинули.

Один из местных жителей рассказал корреспонденту, что пока обстрелы стихли.

Журналист подчеркнул, что украинская сторона продолжает обстреливать мирные кварталы, несмотря на то что противника в этом населенном пункте нет.

Атаки на районы Белгородской области со стороны ВСУ ужесточились в конце мая.

Так, ранее в этот день Гладков сообщил об атаке украинских боевиков на два села Краснояружского района с помощью дронов-камикадзе.

В результате в селе Вязовое пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения руки и ног, ему была оказана вся необходимая помощь. Кроме того, атаке беспилотников подвергся инфраструктурный объект связи в селе Староселье, пострадавших не было.

Накануне ВСУ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Пострадавших также не было.

За день до этого, 6 июня, губернатор сообщил, что из региона было вывезено почти 60 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся более 8 тыс. человек, а большая часть жителей переехала к родственникам.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.