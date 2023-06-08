Ремонт дворов и проездов на улице Хилокской в Новосибирске завершат к осени

В Новосибирске до конца лета планируют завершить благоустройство дворов и ремонт проездов на улице Хилокской. Об этом сообщает городская мэрия.

Как рассказала председатель комитета по благоустройству в сфере ЖКХ Анна Зайченкова, подрядчик на благоустройство уже определен, он будет работать по схеме, согласованной с местными жителями, управляющей компанией и администрацией района.

Генподрядчиком выступает ООО ДСК «СибСпецСтрой», субподрядчиком — ООО «Группа АДС», уточняет Sib.fm. Ход работ будет контролировать управление технадзора за ремонтом жилищного фонда.

Стоимость благоустройства составляет 8,4 млн рублей. Завершить работы планируется до 31 августа.