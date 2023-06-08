Дополнительную технику привлекут к расчистке пруда у пензенской больницы

В Пензе продолжается расчистка пруда, расположенного в 100 м от городской клинической больницы скорой медицинский помощи имени Г.А. Захарьина. К работам планируется привлечь дополнительную технику, сообщает региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 8 июня.

«Руководством министерства достигнута договоренность по привлечению дополнительного количества техники (автосамосвалов) в помощь подрядной организации в целях транспортировки донных отложений, образованных в результате расчистки, с левого берега пруда в места постоянного складирования на полигон ТКО», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА «Пенза-Пресс», сейчас донные отложения вывозят 15 самосвалов и два экскаватора. После наполнения водоема расчистка продолжится гидромеханизированным способом.

Работы проводятся по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Завершить расчистку планируется в 2024 году.