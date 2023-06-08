Укладку нового асфальта завершили на улице Истринской в Астрахани

В микрорайоне Бабаевского в Астрахани завершили укладку верхнего слоя асфальта на проезжей части улицы Истринской. Об этом сообщает городская администрация.

«Покрытие заменили на площади почти 3 тыс. кв. м. Осталось привести в порядок съезды. <…> Без внимания не оставят и пешеходные зоны. Сейчас дорожники занимаются установкой тротуарных бордюров», — говорится в сообщении властей.

Улицу ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», уточняет «Астрахань-24». По этому же нацпроекту в 2023 году приведут в порядок улицы Аксакова, Бабаевского и участок улицы Энергетической. Все они расположены в микрорайоне Бабаевского и являются крупными магистралями.

В целом по нацпроекту в Астрахани в этом году отремонтируют около 20 дорог. Работы на большинстве из них планируется завершить в течение лета.