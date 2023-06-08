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На территории около Бауманского университета начали работы по благоустройству

Собянин объявил о начале благоустройства территории около Бауманского университета
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Специалисты начали работы по благоустройству территории около Бауманского университета в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 8 июня.

По словам чиновника, Московский государственный технический университет имени Баумана является одним из 10 лучших вузов России и старейшим техническим университетом в стране, пишет сайт aif.ru. В настоящее время он активно обновляется, строятся новые корпуса.

«А пространство рядом с вузом — настоящий студенческий квартал, там всегда много молодежи», — приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

В ходе благоустройства будут созданы комфортные условия для пешеходов. Общая площадь работ составит порядка 14 га. По возможности будут расширены тротуары на 1,5–2 м, заменено их покрытие. Кроме того, в порядок приведут три уличные лестницы и оборудуют две новые. Также планируется установить около 160 новых фонарей и четыре остановки общественного транспорта, где оборудуют зарядные слоты.

Также специалисты заменят ограду сквера рядом со школой имени Пушкина и обустроят места отдыха с лавочками. Также планируется увеличить на парковках количество машино-мест, пишет НСН.

Мэр подчеркнул, что создание комфортных общественных пространств около учебных заведений является для властей важной задачей, которая решается уже не первый год, сообщает телеканал «360».

«Теперь пространства вокруг университетов — новые центры притяжения, где жители города могут безопасно и с удовольствием проводить время», — приводит слова чиновника «Москва 24».

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В мае мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году в Москве проведут капитальный ремонт ледового дворца «Крылатское».

В рамках капитального ремонта специалисты восстановят нарушенные в местах демонтированных инженерных сетей перекрытия, приведут в порядок фасад, восстановят бетонное основание ледового поля, ограждения трибун, а также систему теплого пола.

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