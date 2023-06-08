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Сотрудник МЧС рассказал о спасении людей в затопленной Голой Пристани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудник МЧС рассказал корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву 8 июня об операции по спасению людей с затопленных участков города Голая Пристань в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС.

По словам спасателя, накануне с подтопленных участков удалось вывезти более 40 человек. Он также отметил, что спасатели выполняют за день много рейсов, их количество уже даже не считают.

Сотрудник МЧС рассказал, что ему была дана задача ходить на лодке по затопленной территории и снимать людей с крыш.

«Никогда не думал, что такое в нашем регионе будет. У нас такой край вроде засушливый. <...> По морю ходили, людей вытаскивали. Но что по улицам Голой Пристани буду ходить на лодке...» рассказал собеседник.

Тимашев также рассказал, что уровень воды продолжает подниматься, затапливая дома.

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Ранее в этот день о гибели двух человек во время обстрела пункта эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что одной из погибших была 33-летняя беременная женщина.

Эвакуация проводится в связи с затоплением, произошедшим после прорыва дамбы Каховской ГЭС 6 июня. Прорыв дамбы привел к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция также практически ушла под воду.

Также 8 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий. Министр труда и социальной политики области Алла Бархатнова сообщила, что в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС госпитализированы 29 человек.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция, входит в единую энергосистему Украины. Она расположена в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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