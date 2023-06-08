WP заявила о начале контрнаступления ВСУ

Украина начала контрнаступление, Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали атаки на юго-востоке. Об этом 8 июня сообщила газета The Washington Post (WP), сославшись на четырех чиновников из ВСУ.

«Началось долгожданное контрнаступление украинских военных», — говорится в материале WP.

Отмечается, что в атаках участвуют специальные подразделения, которые вооружены западным оружием и обучены тактике НАТО.

Американский телеканал ABC News в этот же день сообщил со ссылкой на близкого к президенту Украины Владимиру Зеленскому чиновника, что украинское контрнаступление находится в активной фазе.

Однако генеральный штаб ВСУ опроверг сообщения американских СМИ, которые писали о начале контрнаступления Украины, передало в четверг, 8 июня, издание Reuters.

«У нас нет такой информации. И мы не комментируем анонимные источники», — заявил агентству представитель генштаба ВС Украины.

Ранее, 6 июня, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта. Он указал на сорванные попытки наступления, «противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм».

8 июня Шойгу отметил, что ВСУ в ночь на четверг пытались прорвать оборону на запорожском направлении. По словам министра, силы разведки своевременно обнаружили противника и нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ потерпели поражение при попытке провести атаку в Запорожской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.