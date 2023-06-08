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Женщина пострадала при пожаре в жилом доме под Ульяновском

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В Цильнинском районе Ульяновской области в результате пожара в жилом доме пострадала женщина. Об этом 8 июня сообщает ulpravda.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Пожар произошел 6 июня на улице Центральной в селе Кайсарово. Загорелся бревенчатый жилой дом и хозяйственные постройки под общей крышей.

В результате пострадала 61-летняя женщина. Ее доставили в Большенагаткинскую районную больницу. Дом и постройки огонь уничтожил.

Причина возгорания устанавливается. В тушении были задействованы 14 человек личного состава и пять спецмашин.

7 июня сообщалось о пожаре в сауне в Свердловской области. От отравления продуктами горения погибли две женщины.

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