Женщина пострадала при пожаре в жилом доме под Ульяновском
В Цильнинском районе Ульяновской области в результате пожара в жилом доме пострадала женщина. Об этом 8 июня сообщает ulpravda.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Пожар произошел 6 июня на улице Центральной в селе Кайсарово. Загорелся бревенчатый жилой дом и хозяйственные постройки под общей крышей.
В результате пострадала 61-летняя женщина. Ее доставили в Большенагаткинскую районную больницу. Дом и постройки огонь уничтожил.
Причина возгорания устанавливается. В тушении были задействованы 14 человек личного состава и пять спецмашин.
7 июня сообщалось о пожаре в сауне в Свердловской области. От отравления продуктами горения погибли две женщины.