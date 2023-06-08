Экономист оценил ущерб в результате прорыва Каховской ГЭС

В результате обрушения дамбы Каховской ГЭС ущерб будет достигать астрономических сумм, считает доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков. Об этом он рассказал «Известиям» 8 июня.

«Дело в том, что мы видим, что многие населенные пункты находятся под водой практически целиком или целиком. И понятно, что ущерб от такой техногенной катастрофы и последовавшего за ним наводнения ниже по течению будет действительно достаточно серьезный», — сказал он.

Экономист отметил, что неясно, кто будет фактически компенсировать разные виды ущерба.

«Понятно, что причиной подобной техногенной катастрофы являются боевые действия. И я думаю, что это будет являться поводом для многих страховых компаний отказаться от компенсации, в случае если имущество пострадавших было застраховано. Мы понимаем, что это много сотен, даже тысяч строений, которым нанесен ущерб, который нужно будет тем или иным образом компенсировать», — добавил эксперт.

В то же время он обратил внимание, что также присутствует ущерб и экологического плана.

«Он тоже очень большой, поскольку, действительно, может сложиться тяжелая эпидемиологическая ситуация, может нарушиться функционирование экосистем в регионе. <…> Думаю, что оценка ущерба экосистеме будет длиться много месяцев, если ни лет, для того чтобы нам всем понять полные последствия данной катастрофы», — заключил Чирков.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зоне подтопления оказались и Алешковский и Скадовский районы. Режим чрезвычайной ситуации введен по всей области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

8 июня власти Херсонской области сообщили, что число госпитализированных после разрушения гидроэлектростанции и подтопления территорий возросло до 60 человек.

В этот же день президент России Владимир Путин дал поручение МЧС оказать всю необходимую помощь пострадавшим домохозяйствам.