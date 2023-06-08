Житель Тверской области ожидает суда за незаконную охоту на лося

В Тверской области завершено расследование уголовного дела о незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Фигурантом по делу проходит 50-летний житель Старицкого района, сообщает региональная прокуратура.

«По версии следствия, 20 марта 2023 года мужчина, будучи на территории охотничьих угодий муниципального района, выследил лося, обитавшего в состоянии естественной свободы, после чего произвел имевшимся при себе огнестрельным оружием его отстрел», — говорится в сообщении ведомства.

Ущерб, причиненный министерству природных ресурсов и экологии региона, составил 80 тыс. рублей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства»).

Сейчас расследование дела завершено, пишут «Тверские ведомости». Материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.