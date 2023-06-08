Штормовое предупреждение объявили в Петрозаводске из-за заморозков

Синоптики прогнозируют заморозки на территории Петрозаводска в эти выходные. В городе объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам, температура воздуха опустится до –1…–3 градусов. Об этом сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на гидрометцентр Карелии.

На следующей неделе синоптики ожидают потепление в республике под воздействием антициклона. Температура повысится до +26 градусов.

В Приморском крае штормовое предупреждение объявили на 9 и 10 июня. В регионе ожидаются ливни, град и усиление ветра.