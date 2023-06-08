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Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на запорожском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
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Российские военные уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Соответствующие видеокадры 8 июня предоставило Министерство обороны РФ.

На кадрах видно, как украинская техника движется по проселочной дороге. Другие машины расставлены за деревьями вдоль лесополосы. Бронемашины стоят в линию на расстоянии нескольких метров друг от друга. При попадании сверху снарядов по ним несколько машин загораются и начинают дымиться.

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Ранее 8 июня начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские артиллеристы уничтожили пикап и живую силу противника в районе Малой Токмачки на запорожском направлении, а также опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Малых Щербаках, Новоандреевке, Степовом. Расчетами зенитно-ракетного комплекса «Оса» также были сбиты три украинских беспилотника «Валькирия», «Фурия» и «Лелека».

Тогда же корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что военнослужащие ВС РФ подавляют украинских диверсантов в зоне проведения специальной военной операции. Он отметил, что на линии соприкосновения у границы Запорожской области активно работают огнеметные системы «Солнцепек», от которых невозможно укрыться ни в окопе, ни в блиндаже. Температура в эпицентре взрыва снаряда достигает 3 тыс. градусов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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