Четыре общественных колодцах благоустроят в деревнях Калужской области
В Износковском районе Калужской области планируют благоустроить четыре общественных колодца и построить два новых. Об этом 8 июня сообщает газета «Весть».
Работы пройдут в населенных пунктах или на отдельных улицах деревень, где отсутствует центральное водоснабжение. Так, в порядок приведут общественных колодцы в деревнях Ивановское, Собакино, Угрюмово. Там установят новые лавочки и сделают «домики» для источников воды.
Новые гидротехнические сооружения планируется построить в Кузнецово и Поджаровке. Это обеспечит население чистой водой.
Уточняется, что на ряде объектов работы уже начались. В целом на благоустройство колодцев из бюджета района выделено 300 тыс. рублей.