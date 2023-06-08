Шольц выразил Макрону соболезнования в связи с нападением на детей во Франции

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону после нападения с ножом на детей во Франции. Он заявил в четверг, 8 июня, что в ФРГ шокированы произошедшим.

«Дорогой Эммануэль Макрон, наши мысли с жертвами, их семьями и всем французским народом. Германия потрясена этим бесчеловечным и подлым нападением в Анси», — написал Шольц в Twitter.

Он отметил, что в результате нападения пострадал немецкий ребенок, передает RT.

Ранее в этот день семь человек, в том числе шесть детей, пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины во французском городе Анси, сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел на детской площадке в парке у озера. Подозреваемый в нападении задержан.

Двое из пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии, их экстренно госпитализировали на спасательных вертолетах. Большинство из получивших ранения — в возрасте около трех лет.