Более 500 млн рублей направят на благоустройство в Белгородской области

В Белгородской области на благоустройство общественных пространств в 2024 году направят 519,8 млн рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

Перечень объектов благоустройства был составлен на основании результатов онлайн-голосования, которое прошло с 15 апреля по 31 мая в 10 муниципалитетах. В него вошли 35 общественных пространств и три дворовые территории.

Как уточняет ИА «Абирег», 446 млн из 519,8 млн рублей выделят из федерального бюджета. Остальные средства направят из регионального и муниципальных бюджетов.

«Помимо выделения средств из бюджетов всех уровней привлекаются внебюджетные источники — это предприятия, отдельно хозяйствующие субъекты, инвесторы. Они вносят свою лепту в создание какого-то определенного пространства», — объяснила замминистра ЖКХ региона Вероника Новикова.

Объекты благоустроят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».