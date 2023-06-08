Кириенко посетил пункт временного размещения в Херсонской области

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил в Херсонской области один из пунктов временного размещения (ПВР) граждан, эвакуированных из-за разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий. Об этом сообщил 8 июня секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», замруководителя фракции политсилы в ГД Игорь Кастюкевич.

«Пункты временного размещения в Скадовске, Железном порту Херсонской области продолжают заполняться людьми. <…> Первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко прибыл в один из ПВРов, чтобы узнать, как проходит эвакуация людей и какая помощь требуется. Переговорили», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кастюкевича, с 8 июня в ПВР открываются точки приема граждан, где можно получить консультации по всем волнующим вопросам. Он подчеркнул важность оперативного решения возникающих проблем ради комфорта жителей.

«Сегодня вместе с МЧС России отрабатываем адреса, где еще могут оставаться люди в Алешках, Голой Пристани, близлежащих селах и дачах. Жители ПВР подсказывают, где искать. <…> Всего, по заявлению местных властей, из зоны затопления эвакуировано более 4 тыс. человек», — заключил Кастюкевич.

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в свою очередь сообщил, что Кириенко объехал затопленные территории Голой Пристани и Алёшек, где сложилась наиболее сложная обстановка после ЧП.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

По последним данным, погибли пять человек, госпитализированы более 40. Эвакуированных принимают 48 пунктов временного размещения. По словам врио главы региона Владимир Сальдо, к 8 июня самые сложные часы уже пережиты.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что подрыв ГЭС был осуществлен Киевом с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски своих подразделений и техники с херсонского направления в район наступательных действий.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко указала, что киевский режим устроил настоящий экоцид, уничтожив Каховскую ГЭС.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.