В Бердянске сообщили о подрыве автомобиля

В Бердянске Запорожской области взорван автомобиль. Об этом 8 июня сообщили журналистам в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Северной около 17:40, на место уже прибыли сотрудники МЧС и МВД.

Подробности выясняются.

Ранее, 2 июня, сообщалось, что в Михайловке Запорожской области был подорван автомобиль местного предпринимателя, мужчина погиб на месте.

До этого, 21 мая, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Бердянску Запорожской области крылатыми ракетами Storm Shadow.

6 мая стало известно, что из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков жителей некоторых населенных пунктов Запорожской области временно переместили в Бердянск. В городе им активно помогают волонтеры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.