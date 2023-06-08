В Истре простились с героически погибшим командиром полка Кузнецовым

В Истре простились с гвардии полковником ВС РФ, командиром полка Владимиром Кузнецовым, героически погибшим 5 июня при отражении нападения украинских диверсионно-разведывательных групп под Белгородом.

Церемония отпевания состоялась в Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского монастыря, похоронили Кузнецова на Аллее Героев Нового Истринского кладбища вблизи деревни Андреевское.

«Светлая память нашему герою Владимиру Викторовичу — человеку, которого знала вся наша команда, который с первого дня заботился о тех, кто находился рядом», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Обращаясь к вдове Кузнецова главе городского округа Истра Татьяне Витушевой, глава региона отметил, что ее супруг был настоящим командиром и человеком большой души. В том числе благодаря ему удавалось передать необходимую бойцам помощь.

«И сегодня в этот тяжелый траурный день я имею честь от имени президента Российской Федерации передать вам, дорогая Татьяна Семеновна, орден Мужества Владимиру Викторовичу», — добавил Воробьев.

Кузнецов прошел путь от курсанта до командира мотострелкового полка, был участником КТО в Чечне. С 2022 года работал в администрации городского округа Истра и был призван на военную службу по мобилизации в войсковую часть в должности командира части.

Являлся кавалером ордена «За военные заслуги», был удостоен медали Суворова и медали Жукова.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.