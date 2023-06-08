Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Бердянске сообщили о подрыве автомобиля
Общество
«Росатом» продумал запасные варианты водоснабжения на Запорожской АЭС
Авто
Автодилеры сообщили о 14 официально представленных в РФ китайских автобрендах
Политика
Путин провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Клычковым
Мир
Киев запросил гуманитарную помощь НАТО в связи с разрушением Каховской ГЭС
Мир
18 человек погибли при взрыве в мечети на севере Афганистана
Армия
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении
Мир
Москва ответит на решение Румынии выслать более 50 сотрудников посольства РФ
Общество
В Истре простились с героически погибшим командиром полка Кузнецовым
Армия
Источники «Известий» раскрыли планы ВСУ на запорожском направлении
Экономика
В российском банке опровергли сложности с проведением рублевых платежей в Казахстане
Авто
В России начались продажи кроссоверов SWM калининградской сборки

В Абхазии увеличили штраф за нахождение в купальнике в общественном месте

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парламент Абхазии 8 июня внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым в республике будет увеличен штраф за появление в купальнике или в обнаженном виде за пределами пляжа. Таким образом, с 1 августа нарушителям придется заплатить 6 тыс. рублей, ранее за это нарушение предусматривался штраф в размере 300 рублей.

«Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и в других общественных местах, кроме пляжей и мест, отведенных для купания, в купальных костюмах либо в обнаженном виде влечет наложение штрафа в размере 100 минимальных размеров оплаты труда», — цитирует постановление ТАСС.

Руководители городов и районов намерены установить необходимые информационные стенды. Как пояснил парламент, под обнаженным видом подразумевается полное отсутствие одежды на теле человека или отсутствие одежды на его торсе, добавляет «Газета.Ru».

По словам депутата Даута Хутаба, наличие большого количества туристов существенно пополняет бюджет Абхазии, однако отдыхающие не должны забывать и о национальном менталитете местных жителей, которые воспитывают молодежь в духе апсуара (этический моральный кодекс).

Сухум из воды: почему курортники переориентировались на Абхазию
Турпоток в черноморскую республику вырос на 120%

Ранее, в сентябре прошлого года, жители Абхазии в разговоре с журналистами предложили выписывать административные штрафы россиянкам, если они появляются на улицах в их регионе в откровенных нарядах. Как стало известно, представители местного населения жалуются, что россиянки, приезжающие на отдых на Кавказ, забывают, где находятся, и проявляют недовольство, когда им делают замечания.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023