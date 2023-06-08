В Абхазии увеличили штраф за нахождение в купальнике в общественном месте

Парламент Абхазии 8 июня внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым в республике будет увеличен штраф за появление в купальнике или в обнаженном виде за пределами пляжа. Таким образом, с 1 августа нарушителям придется заплатить 6 тыс. рублей, ранее за это нарушение предусматривался штраф в размере 300 рублей.

«Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и в других общественных местах, кроме пляжей и мест, отведенных для купания, в купальных костюмах либо в обнаженном виде влечет наложение штрафа в размере 100 минимальных размеров оплаты труда», — цитирует постановление ТАСС.

Руководители городов и районов намерены установить необходимые информационные стенды. Как пояснил парламент, под обнаженным видом подразумевается полное отсутствие одежды на теле человека или отсутствие одежды на его торсе, добавляет «Газета.Ru».

По словам депутата Даута Хутаба, наличие большого количества туристов существенно пополняет бюджет Абхазии, однако отдыхающие не должны забывать и о национальном менталитете местных жителей, которые воспитывают молодежь в духе апсуара (этический моральный кодекс).

Ранее, в сентябре прошлого года, жители Абхазии в разговоре с журналистами предложили выписывать административные штрафы россиянкам, если они появляются на улицах в их регионе в откровенных нарядах. Как стало известно, представители местного населения жалуются, что россиянки, приезжающие на отдых на Кавказ, забывают, где находятся, и проявляют недовольство, когда им делают замечания.