Житель Орла ожидает суда за покушение на убийство знакомой

В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 56-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на убийство, сообщает региональная прокуратура.

«В октябре 2022 года обвиняемый, находясь со своей знакомой в помещении нежилой постройки, на почве личных неприязненных отношений попытался совершить ее убийство. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина со значительной силой нанес женщине 10 ударов клинком ножа», — говорится в сообщении ведомства.

Ранения были нанесены в область жизненно важных органов, однако женщина сумела оказаться сопротивление и спастись. Воспользовавшись тем, что мужчина был пьян, она вырвалась и выбежала из помещения, пишет InfoOrel.ru.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство» завершено. Материалы переданы в Советский районный суд Орла для рассмотрения по существу.