Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Кубок России. Суперфинал. «Краснодар» – ЦСКА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Необходимость менять внутренний календарь из-за отстранения российских клубов от еврокубков повлияла на формат второго по значимости футбольного турнира страны. Розыгрыш Кубка России оказался крайне длинным и насыщенным. Он завершится 11 июня Суперфиналом, в котором за трофей поборются «Краснодар» и московский ЦСКА. Весной обе команды набрали отличную форму, качественно провели и завершающий отрезок чемпионата и последние стадии Кубка, поэтому зрители вправе ожидать качественного футбола и непредсказуемой игры.

11 июня, 17:00. Стадион «Лужники» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Хоккей

Кубок Стэнли. Финал. Третий и четвертый матчи. «Флорида Пантерз» – «Вегас Голден Найтс»

Фото: REUTERS/Gary A. Vasquez/USA TODAY Sports

Подходит к концу сезон и в НХЛ. В финале Кубка Стэнли уже сыграно два матча. Оба они прошли на домашней арене «Вегаса». И клуб из штата Невада их выиграл. Один из лидеров команды, российский нападающий Иван Барбашев, был среди лучших в этих встречах и движется ко второй в своей карьере победе в Кубке Стэнли.

Теперь серия переезжает во Флориду, где состоятся третий и четвертый матчи. Там местная команда попытается отыграть отставание. Одна из главных ее надежд — российский вратарь Сергей Бобровский, благодаря которому клуб вообще дошел до финала. Если же «Вегас» выиграет и ближайшие две встречи, то в конце недели он впервые в своей истории возьмет Кубок Стэнли.

9, 11 июня, 03:00. FLA-Live Arena (Санрайз, США)

Футбол

Чемпионат России. Переходные матчи. «Пари Нижний Новгород» – «Родина», «Факел» – «Енисей»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Регулярная часть чемпионата России в РПЛ и первой лиге уже закончилась, но сезон для некоторых команд продолжается. Речь о переходных матчах за право играть в следующем розыгрыше премьер-лиги. Уже прошли первые встречи на домашних стадионах команд ФНЛ.

Московская «Родина» проиграла у себя «Пари Нижний Новгород» со счетом 0:3, и с высокой вероятностью нижегородцы по итогам домашней игры сохранят прописку в РПЛ. Чуть больше интриги в противостоянии красноярского «Енисея» и воронежского «Факела». Бьющиеся за сохранение прописки в высшем эшелоне воронежцы минимально победили в гостях (1:0) и считаются фаворитами в предстоящем домашнем матче. Ответные игры пройдут в Нижнем Новгороде и Воронеже в выходные.

10 июня: 14:30, стадион «Нижний Новгород» (Нижний Новгород); 17:30, «Центральный стадион профсоюзов» (Воронеж). Прямые трансляции на «Матч ТВ» – «Матч Премьер»

Легкая атлетика

Мемориал братьев Знаменских

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В рамках проходящей в эти дни «Недели легкой атлетики – 2023» в «Лужниках» состоится традиционный для этого вида спорта турнир Мемориал братьев Знаменских. Он и в былые времена считался одним из важных соревнований в российском календаре — лучшие легкоатлеты готовились к главным летним соревнованиям. А теперь, в условиях отстранения от международных стартов, данный турнир и вовсе становится одним из ключевых в сезоне. Он пройдет в последний день «Недели легкой атлетики». В нем примут участие такие звезды, как Сергей Шубенков, Данил Лысенко, Полина Миллер и многие другие.

10 июня, 17:03-20:15, «Лужники», южное спортивное ядро (Москва). Прямые трансляции на «Матч! Страна», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»

Футбол

Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» – «Интер»

Фото: REUTERS/Daniel/phcimages/Cover Images

Завершается сезон и в европейском футболе. Во всех национальных чемпионатах определились победители. Известны триумфаторы и в двух из трех еврокубков — Лига Европы вновь покорилась испанской «Севилье», а победителем Лиги конференций стал английский «Вест Хэм». Теперь наступила очередь Лиги чемпионов, где в выходные встретятся английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».

Для британского клуба это может быть первая победа в главном клубном турнире Европы. Хотя подобраться к ней он пытается с 2008 года, когда был приобретен инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов. Ради этой цели новые владельцы на протяжении многих лет за большие деньги приобретали лучших игроков и тренеров. Именно «Сити» считается фаворитом финала, хотя миланская команда вряд ли так просто отдаст победу.

10 июня, 22:00. Стадион «Ататюрк Олимпьят» (Стамбул, Турция). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»