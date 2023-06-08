Водитель иномарки погиб при съезде авто в кювет в Брянской области

В Брянской области в результате съезда автомобиля в кювет погиб мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 7 июня на 5-м км автодороги Жуковка — Косилово. Предварительно установлено, что 37-летний водитель Ford Mondeo не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и опрокинулась в кювет.

В результате ДТП автомобилист получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи, пишет NASHBRYANSK.RU.

В ГИБДД отмечают, что в момент аварии водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Другие обстоятельства устанавливаются.

5 июня в Нижнеудинске (Иркутская область) опрокинулся автомобиль ВАЗ-2107. Его 29-летний водитель погиб.