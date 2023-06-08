Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Бердянске сообщили о подрыве автомобиля
Общество
«Росатом» продумал запасные варианты водоснабжения на Запорожской АЭС
Авто
Автодилеры сообщили о 14 официально представленных в РФ китайских автобрендах
Политика
Путин провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Клычковым
Мир
Киев запросил гуманитарную помощь НАТО в связи с разрушением Каховской ГЭС
Мир
18 человек погибли при взрыве в мечети на севере Афганистана
Армия
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении
Мир
Москва ответит на решение Румынии выслать более 50 сотрудников посольства РФ
Общество
В Истре простились с героически погибшим командиром полка Кузнецовым
Армия
Источники «Известий» раскрыли планы ВСУ на запорожском направлении
Экономика
В российском банке опровергли сложности с проведением рублевых платежей в Казахстане
Авто
В России начались продажи кроссоверов SWM калининградской сборки

Подожженному на детской площадке подростку удалили ткани на спине и плечах

0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве 14-летнему подростку, которого 6 июня поджег на детской площадке его 15-летний приятель, удалили обожженные ткани. Об этом 8 июня сообщил источник «Известий».

Мальчику удалили нежизнеспособные ткани на спине и плечах. Ему также провели переливание тромбомассы и плазмы. Кроме того, у подростка диагностировали ожоги обоих глаз 1-2 степени.

Это вторая по счету операция, которую перенес пострадавший мальчик: 7 июня ему удалили поврежденные участки кожи и вскрыли грудную клетку, чтобы легкие могли нормально функционировать. У него диагностировали ожог 100% поверхности тела.

Не по-детски: почему российские подростки поджигают друг друга
Несовершеннолетние все чаще выясняют отношения при помощи бензина и спичек

Операции понадобились подростку после того, как 5 июня мальчик облил его бензином и поджег. После инцидента пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии.

6 июня 15-летнему подростку предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью. Юноша не признал вину и просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, но суд вынес решение о заключении его под стражу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023