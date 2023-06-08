Подожженному на детской площадке подростку удалили ткани на спине и плечах

В Москве 14-летнему подростку, которого 6 июня поджег на детской площадке его 15-летний приятель, удалили обожженные ткани. Об этом 8 июня сообщил источник «Известий».

Мальчику удалили нежизнеспособные ткани на спине и плечах. Ему также провели переливание тромбомассы и плазмы. Кроме того, у подростка диагностировали ожоги обоих глаз 1-2 степени.

Это вторая по счету операция, которую перенес пострадавший мальчик: 7 июня ему удалили поврежденные участки кожи и вскрыли грудную клетку, чтобы легкие могли нормально функционировать. У него диагностировали ожог 100% поверхности тела.

Операции понадобились подростку после того, как 5 июня мальчик облил его бензином и поджег. После инцидента пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии.

6 июня 15-летнему подростку предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью. Юноша не признал вину и просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, но суд вынес решение о заключении его под стражу.