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Камера нового флагмана от Xiaomi проиграла iPhone и Google Pixel

DxOMark: Xiaomi 13 Ultra уступил iPhone 14 Pro и Google Pixel 7 Pro по совокупным характеристикам камеры
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Фото: ТАСС/VCG
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Xiaomi 13 Ultra уступил iPhone 14 Pro и Google Pixel 7 Pro по характеристикам камеры. Это следует из результатов тестов, проведенных компанией DxOMark и опубликованных на их сайте в четверг, 8 июня.

Сообщается, что Xiaomi 13 Ultra занял 14 место в глобальном рейтинге смартфонов, составленном DxOMark по совокупным характеристикам камеры. В частности, новый флагман от Xiaomi уступил Huawei P60 Pro, Google Pixel 7 Pro, Apple iPhone 14 Pro и Google Pixel 7.

DxOMark отмечает, что большим преимуществом камеры нового флагманского Xiaomi стали стабильность и плавность картинки на всем доступном диапазоне приближения, что достигается благодаря грамотному взаимодействию четырех модулей камеры.

Также сообщается, что Xiaomi 13 Ultra хорошо показал себя в фоторежиме в слабом свете. В частности, DxOMark оценили данный смартфон как один из лучших по показателям цветопередачи и экспозиции при низком освещении.

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К недостаткам камеры нового Xiaomi DxOMark отнесли задержку между нажатием кнопки захвата и самим захватом изображения, перенасыщенность цветов при съемке в уличных условиях, проблемы с балансом белого в видеорежиме, а также случайные искажения движущихся элементов при видеосъемке.

Xiaomi презентовала флагманский смартфон 13 Ultra 18 апреля, тогда же стало известно, что в смартфон будут встроены сразу четыре камеры от Leica, каждая — по 50 Мп.

До это, 27 марта, компания Xiaomi объявила о запуске спецверсии нового смартфона Redmi Note 12 Turbo в стиле вселенной «Гарри Поттера». Журналистам разослали пригласительные наборы с тематическими сувенирами, внутри которых шарфы в цветах факультетов школы магии Хогвартс, толстовки с гербами, волшебная палочка и другие аксессуары.

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