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Корреспондент «Известий» показал затопленную дорогу к Голой Пристани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев 8 июня показал затопленную дорогу к Голой Пристани в Херсонской области.

На кадрах видно, как дорогу обступает вода с обеих сторон. Всё затоплено на сотни метров: в воде находятся дома и детский сад, в котором к этому моменту могут еще оставаться дети.

Журналист также показал сгоревшую заправку, которая находится примерно в километре от зоны эвакуации из Голой Пристани.

«Националисты обстреляли из «Градов» дорогу, которая ведет в эту зону, в момент, когда люди возвращались из затопленного города», — рассказывает Тимашев.

По его словам, уровень воды продолжает подниматься, затапливая дома. Тимашев подчеркнул, что в зоне наводнения вскоре может оказаться кладбище, потому что оно располагается буквально в 20 м.

«Вода к могилам подошла практически вплотную», — констатировал журналист.

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В этот день о гибели двух человек во время обстрела пункта эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что одной из погибших была 33-летняя беременная женщина.

Эвакуация проводится в связи с затоплением, произошедшим после прорыва дамбы Каховской ГЭС 6 июня. Прорыв дамбы привел к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция также практически ушла под воду.

Также 8 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий. Министр труда и социальной политики области Алла Бархатнова сообщила, что в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС госпитализированы 29 человек.

7 июня стало известно, что пик наводнения в Херсонской области сместился от населенного пункта Алешки к Голой Пристани. По информации местных властей, ситуация в этих районах складывается тяжелая. Кроме того, спасатели вынуждены эвакуировать людей под огнем, который ведут Вооруженные силы Украины (ВСУ) с правого берега Днепра.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция, входит в единую энергосистему Украины. Она расположена в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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