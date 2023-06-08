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МИД Румынии потребовал от более 50 сотрудников посольства РФ покинуть страну

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Фото: Global Look Press/KTH
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МИД Румынии потребовал, чтобы в течение 30 дней более 50 сотрудников российского посольства покинули страну. Об этом говорится в заявлении ведомства 8 июня.

Отмечается, что посол РФ в Бухаресте Олег Мальгинов был проинформирован о данном решении властей по просьбе министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску.

«...О сокращении дипломатического и технико-административного персонала представительства Российской Федерации в Румынии путем ограничения его численности до уровня, близкого к численности дипломатического и технико-административного персонала представительства Румынии в РФ», — выразили предписание в МИД Румынии.

Поясняется, что Россия должна сократить 51 своего сотрудника: речь идет о 21 дипломате и 30 работниках технико-административного персонала. Таким образом, в стране должно остаться только 11 российских дипломатов и 29 сотрудников. На это отводится 30 дней.

В МИД РФ уже предупредили, что дадут соответствующий ответ на решение румынского ведомства.

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Ранее, 31 мая, в МИД ФРГ сообщили, что Берлин принял решение отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генеральных консульств России в Германии. Москву проинформировали о необходимости закрыть генконсульства до конца года. Отмечается, что ФРГ в ходе сокращении немецкого присутствия в РФ также закроет консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге.

Ранее, 13 апреля, стало известно о признании 15 сотрудников российского посольства в Норвегии персонами нон грата. Власти страны заявили, что дипломаты якобы вели деятельность, несовместимую с их статусом. Норвежское правительство также предполагает, что Россия представляет некую разведывательную угрозу.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов — в частности, из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Швеции, Чехии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Греции и других стран. Россия в свою очередь принимает ответные меры.

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