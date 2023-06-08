Зеленский приехал в подконтрольную Киеву часть Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что приехал в подконтрольную Киеву часть Херсонской области, которая пострадала в результате разрушения Каховской ГЭС.

В своем Telegram-канале 8 июня украинский лидер написал, что проводит координационное совещание по поводу ликвидации последствий прорыва дамбы.

По его словам, обсуждались многие вопросы, в том числе эвакуация населения из потенциальных зон подтопления, организация жизнеобеспечения затопленных территорий, а также перспективы восстановления экосистемы.

Источник ТАСС ранее в этот день также сообщил, что Киев на заседании комиссии НАТО — Украина запросил гуманитарную помощь у Североатлантического альянса в связи с разрушениями гидроэлектростанции.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

В результате погибли пять человек, в Херсонской области было госпитализировано 29. На территории области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв гидроэлектростанции был осуществлен Киевом с целью недопущения наступательных действий российской армии, а также переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с херсонского направления в район наступательных действий.

При этом администрация США не стала называть виновных в подрыве ГЭС и сослалась на сбор данных, которые касаются случившегося.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

Она расположена в 5 км от города Новая Каховка на левом береге Днепра в Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Киев контролирует правый берег Днепра.