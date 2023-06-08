Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский приехал в подконтрольную Киеву часть Херсонской области
Общество
«Росатом» продумал запасные варианты водоснабжения на Запорожской АЭС
Мир
МИД Румынии потребовал от более 50 сотрудников посольства РФ покинуть страну
Политика
Путин провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Клычковым
Мир
Киев запросил гуманитарную помощь НАТО в связи с разрушением Каховской ГЭС
Армия
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении
Политика
В Совфеде назвали провокацией слова о возможности отправки войск НАТО на Украину
Мир
Bloomberg узнало о намерении Турции взять на себя командование силами НАТО в Косово
Общество
Путин подписал открытки с детскими рисунками для участников спецоперации
Армия
Источники «Известий» раскрыли планы ВСУ на запорожском направлении
Экономика
В российском банке опровергли сложности с проведением рублевых платежей в Казахстане
Наука и техника
«Аэрофлот» и «Росатом» импортозаместили воздушные фильтры для иностранных самолетов
Сюжет:

Зеленский приехал в подконтрольную Киеву часть Херсонской области

0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что приехал в подконтрольную Киеву часть Херсонской области, которая пострадала в результате разрушения Каховской ГЭС.

В своем Telegram-канале 8 июня украинский лидер написал, что проводит координационное совещание по поводу ликвидации последствий прорыва дамбы.

По его словам, обсуждались многие вопросы, в том числе эвакуация населения из потенциальных зон подтопления, организация жизнеобеспечения затопленных территорий, а также перспективы восстановления экосистемы.

Источник ТАСС ранее в этот день также сообщил, что Киев на заседании комиссии НАТО — Украина запросил гуманитарную помощь у Североатлантического альянса в связи с разрушениями гидроэлектростанции.

Диверсия случившегося: какими будут последствия прорыва плотины Каховской ГЭС
В регионе объявлен режим ЧС, но водоснабжению Крыма ничего не угрожает

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

В результате погибли пять человек, в Херсонской области было госпитализировано 29. На территории области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв гидроэлектростанции был осуществлен Киевом с целью недопущения наступательных действий российской армии, а также переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с херсонского направления в район наступательных действий.

При этом администрация США не стала называть виновных в подрыве ГЭС и сослалась на сбор данных, которые касаются случившегося.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

Она расположена в 5 км от города Новая Каховка на левом береге Днепра в Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Киев контролирует правый берег Днепра.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023