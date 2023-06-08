Новая программа семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический» стартует 10 июня

10 и 11 июня Музей Победы при поддержке правительства Москвы запускает новый проект семейного отдыха в Парке Победы. Впервые на Поклонной горе каждые выходные с 12.00 до 19.00 будет проходить масштабная культурно-просветительская программа. Гостей ждут бесплатные экскурсии и мастер-классы, спортивные соревнования и творческие состязания, выставки оружия и спецтехники, концерты и показательные выступления, призы и подарки, а начинаться программа каждые субботу и воскресенье будет красочным дефиле духовых оркестров и барабанщиков, которые пройдут по центральной аллее «Годы войны».

«Проект «Парк Победы. Главный патриотический» — это уникальная программа, объединившая развлекательные и образовательные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти. Уверены, что благодаря этому проекту Поклонная гора станет новой точкой притяжения для москвичей и гостей столицы», — отметили в Музее Победы.

На территории парка будут действовать более 30 интерактивных площадок, на которых воссоздадут атмосферу 1940-х годов. Так, например, площадка «Живая история» предложит гостям мастер-классы «Что у солдата в вещмешке?» и «Посылка на фронт». Все желающие смогут попробовать свои силы на локации «Курс молодого бойца», пройдя полосу препятствия и освоив сборку и разборку оружия. Научиться навыкам ориентирования на местности и установки армейской палатки поможет локация «Зарница». На «Площади мастеров» гости попробуют себя в различных профессиях, востребованных в годы Великой Отечественной войны, — кузнечном и столярном деле, работе с тканью и моделизме. Москвичей и гостей столицы также пригласят на локацию «Фронтовая агитбригада», где можно будет послушать песни военных лет, которые прозвучат с легендарной полуторки «ГАЗ-АА».

Около Музея Победы также откроются площадки силовых ведомств Российской Федерации и ДОСААФ, где можно будет познакомиться с их деятельностью, получить полезные практические навыки, пострелять в пневматическом тире, стать пилотом карта, посмотреть выставку оружия и спецтехники, выступления творческих коллективов. В мероприятиях выходного дня примут участие спортивные объединения, кинологические службы, курсанты учебных заведений ведомств, сотрудники спецподразделений. Кроме того, Парк Победы станет новой площадкой Москвы, где желающие смогут сдать нормативы ГТО.

Посетителей парка пригласят стать участниками квеста, который охватывает многочисленные интерактивные площадки. Взяв стилизованную «Красноармейскую книжку», гости смогут получить специальные отметки за выполнение различных заданий. Самых активных участников ждут заслуженные призы: памятная монета, пилотка, обед, приготовленный на полевой кухне, бесплатные билеты на сеанс в кинотеатре «Поклонка» и сборные экскурсии по экспозициям музея. Проходить квест можно неоднократно, комбинируя различные площадки и локации.

Музей Победы также организует для всех желающих бесплатные пешие экскурсии по территории парка, во время которых гиды расскажут об истории создания мемориального комплекса на Поклонной горе. Присоединиться к программам можно у входа в кинотеатр «Поклонка» в главном здании Музея Победы, у станции метро «Парк Победы» и на «Аллее Партизан» со стороны Минской улицы.

Каждые выходные программа будет обновляться. С информацией о еженедельной программе можно ознакомиться на странице проекта «Парк Победы. Главный патриотический».