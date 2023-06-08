Ученые не ждут массового нашествия комаров в Нижегородской области

Жителям Нижегородской области рассказали, когда ждать массового нашествия комаров. Этого не будет до конца июня, сообщила ИА «НьюсНН» начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Эксперт пояснила, что температурный фон в регионе неустойчивый, показатели постоянно меняются. Это препятствует размножению насекомых. Комары будут встречаться, но в малом количестве, сказала метеоролог.

Однако их станет много, после того как в области на протяжении нескольких дней простоит жара. За это время самки отложат яйца, а потепление поможет личинкам развиться. Произойдет это ближе к июлю.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что запах эвкалипта и других эфирных масел мешает комарам ориентироваться в пространстве и отпугивает их. Как отметил эколог, у комаров очень хорошо развиты обоняние и зрение.