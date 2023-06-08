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Источники «Известий» раскрыли планы ВСУ на запорожском направлении

Источники «Известий»: ВСУ планируют совершить бросок на Бердянск, а потом на Мариуполь
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Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют прорыв в район Токмака, а оттуда совершить бросок на Бердянск и затем на Мариуполь. Об этом в четверг, 8 июня, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, в настоящее время противник пытается взломать российскую оборону в Запорожье сразу на трех направлениях.

«Уже понятно, что замысел противника сводится в прорыву в район Токмака, а оттуда [планирует] совершить бросок на Бердянск и в последующем Мариуполь. В настоящее время российские войска сдерживают наступление украинских боевиков. На нескольких направлениях ВС РФ отошли на запасные позиции, но прорвать российскую оборону ВФУ не удается», — отмечает один из источников.

Также противник несет большие потери от ударов армейской авиации и артиллерии, заключил он.

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Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ночь на четверг пытались прорвать оборону на запорожском направлении, однако силами разведки их планы были сорваны, российские войска нанесли превентивный удар.

Кроме того, в четверг председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов говорил, что ВСУ пытаются проводить наступление в Запорожской области в течение 3–4 дней. Он также отметил, что собранность и стойкость российских военнослужащих, минные поля и работа артиллерии и авиации сделали свое дело.

7 июня Молочанск в Запорожской области попал под обстрел ВСУ. Прилеты были зафиксированы на территории литейного цеха завода. По предварительным данным, огонь вели из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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