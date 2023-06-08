В РГР заявили о готовности участвовать в обсуждении регулирования работы риелторов

В Российской гильдии риелторов (РГР) готовы принимать участие в создании, обсуждении вносимых в Госдуму документов о регулировании деятельности, осуществляемой ее участниками, рассказали в организации «Известиям» 8 июня.

6 июня сообщалось, что депутаты ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому деятельность риелторов в России могут начать лицензировать. В документе прописывает полномочия и обязанности тех, кто оказывает услуги в этой сфере. В частности, определяется, какие документы риелторы имеют право запрашивать. Также предлагается ввести механизм страхования сделок: если выяснится, что в договоре была ложная информация, за проверку которой риелтор взял деньги, или условия в квартире или доме не соответствуют заявленным, то потери для клиента должны быть компенсированы.

В РГР при этом отметили, что также разработали законопроект о риелторской деятельности.

«Законопроект, разработанный РГР, также предусматривает формирование Реестра субъектов профессиональной деятельности и содержит механизм страхования гражданской ответственности субъектов предпринимательской деятельности при оказании брокерских услуг на рынке недвижимости. Не ограничиваясь одним только Реестром законопроект РГР предусматривает формирование системы региональных саморегулируемых организаций (СРО), и национального объединения СРО. Из текста публикации не вытекает, что подобный механизм саморегулирования есть и в законопроекте ЛДПР», — уточнила президент РГР Ирина Зырянова.

При этом, по ее мнению, исходя из действующих законов о лицензировании и об обязательных требованиях пока отсутствуют основания для введения такой формы регулирования деятельности для специалистов этой сферы как лицензирование.

«Вызывает много вопросов указание на обязательную компенсацию возможных потерь клиента, вызванных недостатками проверки объектов. С учетом недавних изменений в законодательстве, а именно закрытия данных Росреестра для третьих лиц, такое предложение об обязательной компенсации не выглядит обоснованным и справедливым», — считает Зырянова.

Кроме того, она уточнила, что вызывает вопросы автоматическое привлечение риелтора в качестве соответчика по спорам с недвижимостью.

«Сама по себе инициатива введения законодательного регулирования деятельности риелторов поддерживается профессиональным сообществом, но, как известно, в любом деле большое значение имеют детали. Важно избежать компанейщины и популизма и разумно и взвешенно подойти к рассмотрению законопроекта», — подчеркнула президент РГР.

Зырянова обратила внимание на то, что Российская гильдия риелторов открыта для обсуждения законодательных инициатив и неоднократно сама заявляла о необходимости регулирования.

«И в этот раз мы обращаемся к депутатам Государственной думы с предложением объединить усилия и поделиться своими законодательными разработками, чтобы этот важный и востребованный законопроект получился по-настоящему глубоким, проработанным и эффективным», — заключила эксперт.

6 июня в Федеральной нотариальной палате назвали инициативу ЛДПР по лицензированию деятельности агентов по недвижимости позитивной, направленной на решение давно назревших проблем. В свою очередь, руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко рассказала «Известиям», что на рынке много людей называют себя риелторами, при этом не понимая, что это за профессия. Она также поддержала инициативу.