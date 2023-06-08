Киев запросил гуманитарную помощь НАТО в связи с разрушением Каховской ГЭС

Киев в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС запросил гуманитарную помощь Североатлантического альянса. Соответствующее заявление было сделано на заседании комиссии НАТО – Украина 8 июня на уровне послов в Брюсселе.

Дипломатический источник сообщил ТАСС, что украинская сторона назвала произошедшее гуманитарной катастрофой, а также продолжила настаивать на том, что разрушение произошло «исключительно в результате действий России».

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

В результате погибли пять человек, в Херсонской области было госпитализировано 29.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв гидроэлектростанции был осуществлен Киевом с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с херсонского направления в район наступательных действий.

Администрация США, в свою очередь, не стала называть виновных в подрыве ГЭС и сослалась на сбор данных, которые касаются случившегося. Американский президент Джо Байден на просьбу прокомментировать ситуацию ответил обещанием оказывать помощь Украине.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.