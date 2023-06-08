Солнечное гало увидели жители Ростовской области

Жители Ростовской области заметили в небе редкое природное явление, солнечное гало. Фото появились в соцсетях. Гало наблюдали жители Таганрога во всех районах города.

Rostovgazeta поясняет, что солнечное гало — оптическое явление, когда вокруг солнца образуется светящееся кольцо. Оно возникает из-за большого количества перистых облаков в верхней тропосфере, которые сложены из кристалликов льда.

Ранее сообщалось, что жители России все лето смогут наблюдать серебристые облака. По данным ученых, такие облака образовались в конце мая в высоких широтах северного полушария. Серебристые облака — самые высокие облака в атмосфере Земли. Они образуются на высоте 75–95 км, их можно увидеть на фоне темного неба летней ночью невысоко над горизонтом.