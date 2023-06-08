Кибербудку для получения чипов открыли в МФЦ Кисловодска

В Кисловодске заработала криптокабина, в которой любой желающий может забрать чип в личное пользование. Ее оборудовали в городском МФЦ.

Как поясняет NewsTracker, речь идет о получении биометрических данных для загранпаспорта. Все собранные о владельце паспорта данные запишут на микросхему, которая называется «RFID-чип».

Чип будет в документе, а россияне смогут быстрее идентифицировать себя при поездках за границу. По словам главы городской администрации Евгения Моисеева, чипы откроют новые возможности во время путешествий.

Ранее, 6 июня, были названы города с самыми комфортными и чистыми отелями. Как показало исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, россияне считают, что самые комфортные отели находятся в Зеленоградске и Калининграде.