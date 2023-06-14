Курбан-байрам в 2023 году: суть и традиции праздника

Курбан-байрам, или по-арабски Ид аль-Адха, — один из двух главных мусульманских праздников. Он отмечается через 70 дней после священного месяца Рамадан. В 2023 году торжество начнется 28 июня и продлится три дня. О том, как празднуется этот день и в чем смысл жертвоприношения, читайте в материале «Известий».

Курбан-байрам в 2023 году — история

Корни праздника восходят к сюжету из Корана о жертвоприношении пророка Ибрахима.

У Ибрахима долго не было детей, а первенец Исмаил родился, когда ему было 86 лет. Однажды во сне к пророку явился ангел Джебраил и сказал, что Ибрахим должен принести сына в жертву Аллаху. Ибрахим очень любил своего ребенка, но не мог ослушаться Всевышнего. Исмаил знал о намерении отца, но тоже не стал противиться божественной воле.

Когда всё уже было готово к обряду, Бог заменил юношу на барана, который и был принесен в жертву вместо него. Так решимость отца и сына позволила им пройти испытание, доказав их искреннюю приверженность вере и Аллаху.

Курбан-байрам в 2023 году — суть

Курбан-байрам празднуется в честь жертвы Ибрахима, которую он был готов принести. Однако смысл посланного пророку испытания заключается в том, что для приближения к Богу не нужно обрывать человеческие жизни. При этом важно следовать заповедям, оставаться добродетельным и помогать ближним.

Курбан-байрам в 2023 году — как празднуют

Подготовка к Курбан-байраму начинается за полтора месяца до торжества. В это время мусульмане не устраивают застолий, а также не бреются и не стригутся. Те, у кого есть возможность, совершают хадж — паломничество в Мекку. Считается, что каждый правоверный мусульманин должен совершить его хотя бы раз в жизни.

За 10 дней до праздника верующие начинают поститься. Ночь накануне Курбан-байрама многие проводят в молитве. Утром, до рассвета, положено совершить омовение и надеть чистую одежду. После этого мусульмане приходят в мечеть, чтобы совершить намаз, затем возвращаются домой, завтракают и снова идут в мечеть на проповедь.

После проповеди верующие посещают могилы родственников, приводят их в порядок и молятся. После этого можно приступать к обряду жертвоприношения.

Заклание барана — кульминационный момент праздника. Если возможности приобрести животное нет, мусульмане договариваются с родственниками или соседями о совместной покупке. При этом баран обязательно должен быть куплен на честно заработанные деньги, иначе Аллах его не примет.

После жертвоприношения барана разделяют на три части. Одну треть следует раздать нуждающимся, второй — поделиться с близкими, и только третью семья может оставить себе.

Из мяса жертвенного животного мусульманские семьи готовят блюда для праздничного стола. В дни торжества принято приглашать как можно больше гостей и от души угощать их, причем не только мясными блюдами, но и различными сладостями.

Курбан-байрам в 2023 году — жертва

Жертвенное животное для Курбан-байрама выбирается заранее по особым критериям. В обряде можно использовать не только барана, но и верблюда, буйвола, корову, овцу или козу. При этом верблюд должен быть старше пяти лет, буйвол или корова — старше двух лет, овце должно исполниться хотя бы полгода, а козе — год.

Приносить в жертву можно только здоровое и упитанное животное без видимых изъянов. Хромые, слепые, безрогие или покалеченные животные для обряда не подойдут. Также важно умертвить жертву как можно более безболезненно.

Некоторые мусульмане перед закланием надевают на жертв колокольчики, ожерелья и амулеты или раскрашивают яркой краской. Это связано с поверьем о том, что принесенные в жертву животные помогут своим хозяевам перебраться через адскую бездну во время Судного дня и украшения помогут быстрее отыскать их, когда придет время.

Курбан-байрам в 2023 году — что нельзя делать

Празднование Курбан-байрама имеет ряд строгих ограничений. Во время торжества нельзя пить спиртное, поэтому на стол выставляются только безалкогольные напитки. Кроме того, запрещено сквернословить, обижать других людей и отказывать в помощи и подаянии нуждающимся. Также правоверный мусульманин не должен ходить в грязной одежде и заниматься тяжелым трудом.

Чем отличаются Курбан-байрам и Ураза-байрам

Ураза-байрам и Курбан-байрам — два главных мусульманских торжества. Первый знаменует завершение священного месяца Рамадана и окончание поста. Курбан-байрам отмечается через 70 дней после Ураза-байрам и считается праздником жертвенности и милосердия.