В Рязанской области девушка родила ребенка в лесу и оставила умирать

В поселке Совхоз им. Ленина Рязанской области девушка едва не погубила новорожденную дочь, оставив ее в лесу в мешке. Об этом 8 июня сообщил источник «Известий».

Как стало известно, в ночь на 7 июня 19-летняя девушка ушла рожать в лес. Примерно в 4:00 она родила, после этого завернула младенца в мешок и сбежала.

«Женщина не собиралась воспитывать малышку, поэтому решила сразу рожать в лесу. Новорожденную она завернула в мешок, а потом сбежала», — рассказал источник.

Девочка выжила — ее обнаружили в лесу и доставили в больницу, серьезных проблем со здоровьем у нее не выявили.

В отношении матери возбудили уголовное дело, арестовывать ее не стали.

Ранее, 25 мая, стало известно, что в Тульской области женщина случайно задушила свою двухмесячную дочь, пытаясь успокоить ее. По словам женщины, она на несколько секунд закрыла рот дочери, которая сильно плакала. После этого девочка успокоилась и, как показалось матери, заснула.