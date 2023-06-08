Две женщины погибли из-за пожара в сауне в Свердловской области
В Каменск-Уральском Свердловской области в загоревшейся сауне умерли две женщины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Свердловской области 7 июня.
Трагедия произошла в ночь на 7 июня. Когда две женщины находились в сауне, из-за аварийной работы электросети возникло возгорание с сильным задымлением.
«В результате обе женщины погибли, по имеющимся сведениям, от отравления продуктами горения», — отмечается в сообщении.
По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия.
Ранее, 31 мая, в Санкт-Петербурге пострадал мужчина при пожаре в сауне, которая находилась в четырехкомнатной квартире. Пострадавшего доставили в больницу, ему диагностировали отравление дымом.