Запрет на посещение лесов введут в Волгоградской области

С 11 июня в Волгоградской области начнет действовать запрет на посещение лесов. Соответствующее решение приняло региональное правительство.

Причина — жаркая погода в регионе, установление 4-го и 5-го классов пожарной опасности, а также отсутствие перспектив того, что обстановка улучшится в ближайшие пять дней, сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на облкомприроды.

Запрет на посещение лесов пока действует до 1 июля, однако, отмечает агентство, как правило, он регулярно продлевается вплоть до осени.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о наступлении сезона опасных погодных явлений. Речь идет о шквалах и смерчах, которые возникают на европейской территории России все чаще. Вильфанд добавил, что в этом году, по предварительным расчетам, количество опасных явлений будет меньше, чем в предыдущие два года.