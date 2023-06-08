Реклама
Прямой эфир
Мир
Умер американский актер Пэт Купер
Общество
«Росатом» продумал запасные варианты водоснабжения на Запорожской АЭС
Мир
Politico рассказала о возможной передаче Украине истребителей F-18
Происшествия
Число погибших в результате обстрела Горловки возросло до двух
Политика
Путин провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Клычковым
Армия
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении
Политика
В Совфеде назвали провокацией слова о возможности отправки войск НАТО на Украину
Общество
Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 60
Экономика
Компания «Яндекс» добилась отмены решения NASDAQ о делистинге акций
Авто
Стала известна цена удлиненной Lada Vesta Aura
Экономика
В российском банке опровергли сложности с проведением рублевых платежей в Казахстане
Мир
СМИ сообщили об отступившей на 30-40 м воде в Днепре в Запорожье

Вучич заявил о вынужденной отмене безвиза для Индии по требованию ЕС

0
Фото: Getty Images/NurPhoto
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сербия по требованию стран Евросоюза (ЕС) была вынуждена была отменить безвизовый режим с Индией, однако взамен страна планирует максимально упростить въезд для индийских граждан. Об этом 8 июня заявил президент Сербии Александр Вучич в то время, как с визитом в Белграде находится индийский президент Драупади Мурму.

«Наш туристический обмен должен быть подстегнут упрощением визового режима. Вы знаете, что у нас не было визового режима, но после решений ЕС мы должны были это изменить. Сегодня я поручил в ближайшие 7-10 дней под руководством главы МИД Ивицы Дачича полностью упростить визовый режим с Индией», — приводит заявление сербского лидера по итогам переговоров телеканал Pink TV.

Он также добавил, что Сербия хочет привлечь как можно больше индийских туристов — как обычных граждан, так и деловых людей для развития и сотрудничества в различных сферах.

Известно, что сербский авиаперевозчик Air Serbia и индийские авиакомпании при поддержке государственных властей намерены рассмотреть введение прямых перелетов между Белградом и Дели.

В настоящее время Евросоюз требует от Белграда согласовать свою внешнюю политику с Брюсселем и присоединиться к санкциям против Москвы. В частности, прошлой осенью внешнеполитический комитет Европарламента потребовал увязать продолжение переговоров об интеграции Сербии в Евросоюз с присоединением к санкциям. Одновременно также звучат требования к Сербии отменить безвизовый режим с Россией.

Слон бьет ферзя: Индия успешно ведет многовекторную политику
Дели продолжит импорт российской нефти вопреки западному эмбарго

В настоящее время Сербия является одной из трех стран в Европе, куда россияне могут приезжать без виз на срок до 30 дней. Также безвизовый режим у России действует с Черногорией и Боснией и Герцеговиной.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023