Вучич заявил о вынужденной отмене безвиза для Индии по требованию ЕС

Сербия по требованию стран Евросоюза (ЕС) была вынуждена была отменить безвизовый режим с Индией, однако взамен страна планирует максимально упростить въезд для индийских граждан. Об этом 8 июня заявил президент Сербии Александр Вучич в то время, как с визитом в Белграде находится индийский президент Драупади Мурму.

«Наш туристический обмен должен быть подстегнут упрощением визового режима. Вы знаете, что у нас не было визового режима, но после решений ЕС мы должны были это изменить. Сегодня я поручил в ближайшие 7-10 дней под руководством главы МИД Ивицы Дачича полностью упростить визовый режим с Индией», — приводит заявление сербского лидера по итогам переговоров телеканал Pink TV.

Он также добавил, что Сербия хочет привлечь как можно больше индийских туристов — как обычных граждан, так и деловых людей для развития и сотрудничества в различных сферах.

Известно, что сербский авиаперевозчик Air Serbia и индийские авиакомпании при поддержке государственных властей намерены рассмотреть введение прямых перелетов между Белградом и Дели.

В настоящее время Евросоюз требует от Белграда согласовать свою внешнюю политику с Брюсселем и присоединиться к санкциям против Москвы. В частности, прошлой осенью внешнеполитический комитет Европарламента потребовал увязать продолжение переговоров об интеграции Сербии в Евросоюз с присоединением к санкциям. Одновременно также звучат требования к Сербии отменить безвизовый режим с Россией.

В настоящее время Сербия является одной из трех стран в Европе, куда россияне могут приезжать без виз на срок до 30 дней. Также безвизовый режим у России действует с Черногорией и Боснией и Герцеговиной.