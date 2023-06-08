Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 60

Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий возросло до 60 человек. Об этом 8 июня сообщили власти Херсонской области.

«Сейчас уже до 60 человек доходит. Как правило, это маломобильные граждане», — заявила вице-губернатор Татьяна Кузмич телеканалу «Россия 24».

Ранее сообщалось, что в больницах находится 41 человек, еще пятеро погибли в результате ЧП, все они утонули во время выпаса скота.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

Врио главы региона Владимир Сальдо подчеркнул, что жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По словам Сальдо, самые сложные часы уже пережиты.

7 июня стало известно, что пик наводнения в Херсонской области сместился от населенного пункта Алешки к Голой Пристани. По информации местных властей, ситуация в этих районах складывается тяжелая. Кроме того, спасатели вынуждены эвакуировать людей под огнем, который ведут Вооруженные силы Украины (ВСУ) с правого берега Днепра.

По данным на 8 июня, с крыш верхних этажей в Алешках и Голой Пристани эвакуированы 344 человека. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. По его словам, группировку МЧС, работающую в области увеличили до 667 спасателей и 219 единиц техники, при этом спасательные плавсредства прибывают из Крыма. МЧС также направило в регион 45 единиц насосного оборудования, 45 тепловых пушек, 10 мобильных электростанций и большое количество питьевой воды.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.