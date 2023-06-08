На дорогах Южно-Сахалинска устанавливают «‎плавающие» люки

В Южно-Сахалинске устанавливают самонивелирующиеся люки в ходе ремонта улично-дорожной сети, сообщает в четверг, 8 июня, пресс-служба городской администрации.

«‎Плавающий» люк находится на одном уровне с проезжей частью. В отличие от стандартных люков, его устанавливают на дорожное полотно, а не на бетонные конструкции колодцев. Такая конструкция помогает избежать деформации дорожного покрытия.

«‎Эксплуатация показала, что новые люки более надежны, поэтому принято решение использовать их и дальше при ремонте колодцев, расположенных на проезжей части дорог», — рассказал начальник отдела эксплуатации иливневых и дренажных систем водоотведения департамента дорожного хозяйства и благоустройства Артем Корнюшин, его цитату приводит ИА SakhalinMedia.

Люки нового формата устанавливают в областном центре с 2021 года. Они уже есть на улицах Пограничной, Ленина, Горького, Авиационная и проспекте Победы.

В этом году в городском округе планируется смонтировать еще порядка 100 самонивелирующихся люков. Их установят на проспекте Мира, на улицах Больничной, Тихоокеанской, Чехова, Украинской и Фабричной.