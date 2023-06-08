В СЦКК сообщили о найденных обломках ракет Storm Shadow после обстрела Луганска

Фрагменты англо-французских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow были обнаружены в районе зоны поражения при обстреле промзоны Луганска 8 июня со стороны украинских войск, сообщили в представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР).

«В районе атаки были обнаружены фрагменты отбрасываемого носового конуса ракеты с соответствующими маркировками», — отметили в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ранее, 8 июня, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в Луганске произошли взрывы в промышленной зоне города. По предварительным данным, удар осуществлялся с северо-западного направления. По информации врио главы ЛНР Леонида Пасечника, в результате обстрела городской промзоны пострадали четыре человека.

Как позднее сообщил корреспондент «Известий» Ярослав Богат, удар пришелся на территорию Луганского тепловозостроительного завода, она была оцеплена. Он показал кадры последствий обстрела, на которых видно, как вокруг предприятия поднимаются клубы черного дыма.

Журналист также уточнил, что, по словам местных жителей, перед тем, как раздались два взрыва, они слышали звуки, работающих в небе двигателей.

18 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что украинские националисты начали применять поставленные Лондоном ракеты Storm Shadow, не приводя подробностей. Ими был нанесен ряд ударов по Донецкой и Луганской народным республикам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.