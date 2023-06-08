Греф представил Мишустину инновационные решения для различных отраслей экономики

Глава Сбербанка Герман Греф представил на выставке «Евразия — наш дом» решения для повышения эффективности здравоохранения, образования и других отраслей экономики страны. В мероприятии приняли участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы правительств СНГ.

Среди представленных на стенде «Сбера» технологий — умный помощник врача «ТОП-3». Система, созданная в 2019 году, предлагает три наиболее вероятных диагноза на основании симптомов пациента. «ТОП-3» работает во всех взрослых поликлиниках Москвы. По данным «Сбера», сервис помог врачам поставить более 10 млн предварительных диагнозов, при этом эффективность постановки диагнозов выросла на 7,4%.

Другое решение в сфере медицины, о котором рассказал Греф, — алгоритм «КТ Легких». В период пандемии коронавируса его применяли в более чем 30 регионах страны. Сейчас он умеет выявлять и другие патологии, включая онкологические заболевания.

Также глава Сбербанка представил проект «Школа 21», предназначенный для тех, кто уже достиг восемнадцатилетнего возраста и стремится получить профессию в IT. Обучение проходит офлайн. Кампусы школы есть в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте. В «Школе 21» учится свыше 4 тыс. человек.

Греф также продемонстрировал возможности разработанной «Сбером» версии мультимодальной нейросети GigaChat, которая может отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста.

Кроме того, на стенде «Сбера» была представлена и нейросеть Kandinsky 2.1, которая может за несколько секунд сгенерировать изображения по текстовому описанию на естественном языке (модель понимает запросы на 101 языке). За два месяца работы нейросеть сгенерировала почти 70 млн изображений, а число уникальных пользователей превысило 5 млн.

Международная выставка кооперационных проектов «Евразия — наш дом» проходит с 7 по 9 июня в Сочи. Она приурочена к заседаниям Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ в рамках председательства РФ в Евразийском экономическом союзе.