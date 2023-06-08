Москвичей предупредили о похолодании в выходные

В субботу, 10 июня, москвичей ждет похолодание до +17...+18 градусов днем и +3...+7 градусов ночью. Такие температуры характерны для первой декады мая. Об этом метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в четверг, 8 июня.

«Наслаждаться погодой надо в четверг и пятницу, 8 и 9 июня. 8 июня ожидается до 22–23 градусов, 9 июня — совершенно замечательное лето с температурой до 23–25 градусов. Правда, ожидается и ветер до 15 м/сек., небольшой дождь», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

По словам метеоролога, в субботу температура будет на 4–5 градусов ниже нормы.

«Мы переместимся на месяц назад, ведь такой температурный фон больше характерен для первой декады мая. Вместе с тем солнце днем все равно будет прогревать город, не ожидается осадков, сильного ветра», — уточнил Вильфанд.

Он добавил, что повышение температуры можно ожидать к середине следующей недели.

Как сообщил ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, лето 2023 года в Москве будет «раскачиваться» практически весь июнь. По его словам, купальный сезон будет открыт лишь во второй половине месяца, а настоящая жара придет в июле, сообщает телеканал «360».