Площадь лесного пожара в Алтайском крае выросла до 4,2 тыс. га

Площадь лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края выросла до 4,2 тыс. га. Об этом сообщило краевое минприроды в Telegram-канале 8 июня.

«К сожалению, сильная жара и длительное отсутствие осадков привели к значительному увеличению площади пожара — по результатам мониторинга с воздуха на данный момент предварительно она составляет 4 221 га», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что на территории Егорьевского района ввели режим чрезвычайной ситуации до особого распоряжения «в связи со сложной обстановкой, вызванной лесным пожаром».

Кроме того, отмечается, что в тушении пожара задействован самолет-амфибия Бе-200ЧС, чтобы не допустить переход огня на населенные пункты.

«В ближайшие часы на помощь нашим огнеборцам выдвигается группа десантников-парашютистов из республики Алтай», — сообщает минприроды Алтайского края.



Ранее, 8 июня, сообщалось, что за минувшие сутки выявили два масштабных лесных пожара в Алтайском крае. Возгорания ликвидировали в Егорьевском и Тюменцевском районах.

Также 7 июня в Томской области объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. В регионе действует чрезвычайный класс пожарной опасности из-за аномальной жары, ситуация осложнена ветром и грозами.