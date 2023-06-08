В Забайкалье посадили дерево необычной породы

Саженцы павлонии высадили в Кыринском лесничестве, сообщает пресс-служба Минпроироды Забайкальского края. Необычное для региона растение отличается быстрым ростом — за 3–4 года дерево вырастает высотой 5–7 м.

«Семена я заказал в интернете. Посадил. Всхожесть была не очень хорошая, поэтому проросло значительно меньше, чем я закупал. Взошли только 20 семян. Три самые окрепшие увез в Кыру для посадки», — сказал глава отдела организации госнадзора в лесах Александр Родионов, его цитирует ИА ChitaMedia.

По его словам, место высадки павлонии было предварительно обговорено с Гидрометцентром. По информации синоптиков, в этом районе самый подходящий климат. В течение лета за саженцем будут присматривать — поливать и укрывать.

В краевом Минприроды отметили, что павлония хорошо приживается и если саженцы будут расти, то будут высажены дополнительные деревья. По прочности древесина павлонии на уступает сосне, однако дерево относится к породе лиственных.