В российском банке опровергли сложности с проведением рублевых платежей в Казахстане

Ситуации, когда банки Казахстана отказываются принимать рублевые платежи от предпринимателей из России, крайне редкие, сообщила «Известиям» 8 июня лидер направления «ВЭД импорт» банка «Точка» Анна Давыдова.

«Лишь периодически предприниматели сталкиваются с такими ситуациями — менее 1% случаев», — уточнила она.

При этом эксперт отметила, что импортеры всё время экспериментируют и используют все возможности.

«Некоторые из них перешли на работу с казахскими партнерами в их местной валюте — тенге. Мы видим, что количество платежей в тенге растет от месяца к месяцу: количество платежей в апреле-мае 2023 года выросло в 1,4 раза по сравнению с I кварталом 2023-го», — сказала Давыдова.

Накануне «Ведомости» написали, что предприниматели из РФ столкнулись с отказами казахстанских банков принимать платежи в рублях.

8 июня министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, комментируя публикацию российской газеты, заявил журналистам, что правительство страны не давало указаний местным банкам по ограничению операций в рублях.