Реклама
Прямой эфир
Мир
Умер американский актер Пэт Купер
Общество
«Росатом» продумал запасные варианты водоснабжения на Запорожской АЭС
Мир
Politico рассказала о возможной передаче Украине истребителей F-18
Происшествия
Число погибших в результате обстрела Горловки возросло до двух
Политика
Путин провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Клычковым
Армия
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении
Политика
В Совфеде назвали провокацией слова о возможности отправки войск НАТО на Украину
Общество
Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 60
Экономика
Компания «Яндекс» добилась отмены решения NASDAQ о делистинге акций
Авто
Стала известна цена удлиненной Lada Vesta Aura
Экономика
В российском банке опровергли сложности с проведением рублевых платежей в Казахстане
Мир
СМИ сообщили об отступившей на 30-40 м воде в Днепре в Запорожье

Открылся Третий Российский туристический форум «Путешествуй!»

0
Фото: Фонд «Росконгресс»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сегодня состоялось официальное открытие Российского туристического форума «Путешествуй!» с участием ведущих представителей власти и бизнеса.

В рамках торжественного открытия с обращением выступил Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации:

«Российский туристический форум «Путешествуй!» приурочен к старту летнего туристического сезона. Около 60 регионов нашей страны и дружественные страны, такие как Узбекистан, Кыргызстан, Куба и другие представляют здесь свой туристический потенциал. Президентом Владимиром Путиным поставлена задача по ускоренному развитию туристической инфраструктуры и созданию комфортных и доступных условий для отдыха наших граждан. Правительство России в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» обеспечивает необходимыми инструментами субъекты страны и бизнес для достижения этих целей. В этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета будет направлена около 50 млрд рублей. Это позволит построить новый номер фонд, инфраструктуру курортам, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты, и обеспечить бесплатными, познавательными поездками наших школьников и молодежь. Многие главы регионов принимают личное участие в работе форума, коллеги понимают важность развития туристической сферы, которая объединяет более 50 отраслей и стимулирует рост реальных экономик. Традиционно форум «Путешествуй!» является также дискуссионной площадкой для ведущих экспертов отрасли. По итогам работы мы все ждем от вас предложений по развитию нашего внутреннего туризма. Я желаю всем участникам продуктивно работы, а гостям комфортных путешествий и ярких впечатлений!»

Также приветственное слово произнес Дмитрий Вахруков, заместитель министра экономического развития Российской Федерации:

«Я рад всех приветствовать на третьем форуме туризма «Путешествуй!». Туризм в нашей стране становится той отраслью, которая привлекает внимание органов власти и бизнеса. Мир меняется, но многие вещи остаются неизменными: желание приобщиться к культуре. Есть шанс добиться прорывного результата, те стратегические решения, которые мы примем в ближайшие месяцы должны заложить фундамент этого роста. С этого года мы поддерживаем форум и будем поддерживать впредь. Желаю всем плодотворной работы, хороших результатов, здоровья и успехов!».

Организатором РТФ «Путешествуй!» выступает Фонд «Росконгресс». Александр Стуглев как директор Фонда с особой гордость отметил, как значительно вырос форум как площадка для делового общения и как место для путешественников, которые хотят открыть Россию с совершенно новых сторон:

«Сегодня для нас прекрасный день. Мы проводим молодой форум, прекрасное яркое событие! В этом году форум «Путешествуй!» расширили специальными сессиями в рамках делового сотрудничества с Дальним Востоком — это подчеркивает широту нашей страны и возможности, которые открывает туризм с точки зрения получения новых впечатлений. Мы получили новую форму туризма: серьезно развивается автомобильный туризм. Нам необходимо получить новое законодательство в этой сфере, чтобы туризм был комфортным и удобным. Желаю прекрасных впечатлений и прекрасного дня!»

После церемонии открытия стартовала пленарная сессия «Туризм как фактор регионального развития. Планы и новые решения». На сессии спикеры обсудят ключевые задачи по развитию внутреннего туризма на 2025–2030 годы, меры господдержки и финансирования отрасли и новые подходы к развитию туризма.

Форум и фестиваль «Путешествуй!» проходит с 8 по 11 июня в Москве на ВДНХ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023