Реклама
Прямой эфир
Мир
Умер американский актер Пэт Купер
Общество
«Росатом» продумал запасные варианты водоснабжения на Запорожской АЭС
Мир
Politico рассказала о возможной передаче Украине истребителей F-18
Происшествия
Число погибших в результате обстрела Горловки возросло до двух
Политика
Путин провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Клычковым
Армия
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении
Политика
В Совфеде назвали провокацией слова о возможности отправки войск НАТО на Украину
Общество
Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 60
Экономика
Компания «Яндекс» добилась отмены решения NASDAQ о делистинге акций
Авто
Стала известна цена удлиненной Lada Vesta Aura
Экономика
В российском банке опровергли сложности с проведением рублевых платежей в Казахстане
Мир
СМИ сообщили об отступившей на 30-40 м воде в Днепре в Запорожье

Фильм-катастрофа «Снегирь» вышел во всероссийский прокат

0
Фото: Кинокомпания CTB/СТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фильм «Снегирь», основанный на советском романе «Три минуты молчания», 8 июня вышел во всероссийский прокат. Киноэксперт «Известий» Николай Никулин рассказал о том, какие привычные проблемы и новые акценты содержит эта картина.

Действие фильма разворачивается на море. Герои во время плавания попадают в тяжелые условия. Это кино морального беспокойства о том, как сложные ситуации меняют людей.

«Студентам, которых сыграли Олег Савостюк и Макар Хлебников, приходится тяжело. И если один быстро приспосабливается, то второй не умеет разделывать рыбу, страдает морской болезнью. А уж шторм явно не входил в их планы», — отметил кинокритик.

По словам Хлебникова, его «вестибулярный аппарат «умер» в первые дни», а для того чтобы он работал, приходилось постоянно есть.

«И ты всё время в немного опьяненном состоянии, тебя шатает, и ты не понимаешь, что происходит», — объяснил актер.

Фильм показывает конфликт поколений, за которым уместно наблюдать до тех пор, пока герои не попадают в шторм. И вот тогда-то всё меняется.

«Всегда взрослые не верят в детей. Дети это терпят, а потом отдаляются от взрослых и разочаровываются. Абсолютно поколенческая, обычная вещь», — отметил режиссер Борис Хлебников.

Фильм-экранизацию романа Георгия Владимова 1969 года уже нарекли одним из лучших в карьере Хлебникова. Для режиссера это первый такой фильм, где поступки важнее слов, мужество выходит на первый план, а слабости становятся продолжением достоинств. И по-режиссерски он подтвердил свой статус мастера, виртуозно изобразив исключительных людей в исключительных обстоятельствах.

«Просто этот ржавый старый корабль «Снегирь» из одного мира, а эти ребята — из другого. И всё, что происходит, всё, что их калечит, душит их самих, как они меняются от мальчишек, которые зашли на судно, — это всё история больше, метафора», — считает актер Александр Робак.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023