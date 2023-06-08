Фильм-катастрофа «Снегирь» вышел во всероссийский прокат

Фильм «Снегирь», основанный на советском романе «Три минуты молчания», 8 июня вышел во всероссийский прокат. Киноэксперт «Известий» Николай Никулин рассказал о том, какие привычные проблемы и новые акценты содержит эта картина.

Действие фильма разворачивается на море. Герои во время плавания попадают в тяжелые условия. Это кино морального беспокойства о том, как сложные ситуации меняют людей.

«Студентам, которых сыграли Олег Савостюк и Макар Хлебников, приходится тяжело. И если один быстро приспосабливается, то второй не умеет разделывать рыбу, страдает морской болезнью. А уж шторм явно не входил в их планы», — отметил кинокритик.

По словам Хлебникова, его «вестибулярный аппарат «умер» в первые дни», а для того чтобы он работал, приходилось постоянно есть.

«И ты всё время в немного опьяненном состоянии, тебя шатает, и ты не понимаешь, что происходит», — объяснил актер.

Фильм показывает конфликт поколений, за которым уместно наблюдать до тех пор, пока герои не попадают в шторм. И вот тогда-то всё меняется.

«Всегда взрослые не верят в детей. Дети это терпят, а потом отдаляются от взрослых и разочаровываются. Абсолютно поколенческая, обычная вещь», — отметил режиссер Борис Хлебников.

Фильм-экранизацию романа Георгия Владимова 1969 года уже нарекли одним из лучших в карьере Хлебникова. Для режиссера это первый такой фильм, где поступки важнее слов, мужество выходит на первый план, а слабости становятся продолжением достоинств. И по-режиссерски он подтвердил свой статус мастера, виртуозно изобразив исключительных людей в исключительных обстоятельствах.

«Просто этот ржавый старый корабль «Снегирь» из одного мира, а эти ребята — из другого. И всё, что происходит, всё, что их калечит, душит их самих, как они меняются от мальчишек, которые зашли на судно, — это всё история больше, метафора», — считает актер Александр Робак.